Borsa Usa poco mossa, debole settore oil, pesante Qualcomm

"La generale debolezza del greggio viene da una domanda in contrazione e questo basta a sollevare timori sulla crescita dell'economia", dice Wayne Kaufman, analista di Phoenix Financial Services a New York.

Netto calo anche per Qualcomm (-10% circa) che ha messo in guardia ieri sera che l'anno prossimo le attività in Cina potranno risentire negativamente di un'indagine antitrust e di problemi nella riscossione delle royalties e ha anche svelato nuove indagine delle autorità negli Stati Uniti e in Europa.