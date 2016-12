Wall Street, indici misti dopo recente rally, debole Gm su vendite ottobre

Settimana scorsa il Dow Jones ha messo a segno il maggiore guadagno settimanale da gennaio 2013 e lo S&P 500 il più pronunciato balzo bisettimanale dal dicembre 2011. Il Nasdaq ha chiuso ai massimi da marzo 2000. A dare benzina ai listini sono stati, da un lato, gli incoraggianti risultati trimestrali - che hanno attenuato i timori per l'andamento delle "corporations" americane in un contesto di crescita incerto - dall'altro, le azioni di stimolo delle banche centrali.

Debole General Motors Corp, che cede un abbondante punto percentuale dopo che le vendite di ottobre hanno deluso le attese del mercato. Sul fronte M&A si impennano le quotazioni di Sapient Corp dopo l'accordo per essere acquisita da Publicis in un'operazione da 3,7 miliardi di dollari in contanti. Vola anche Covance Inc dopo che Laboratory Corp of America Holdings ha concordato l'acquisto della società per 6,1 miliardi di dollari. Laboratory Corp arretra del 7% circa.