Wall Street - Stocks to watch del 24 ottobre

24 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono piatti facendo presagire un avvio senza scossoni per gli indici americani. Sul fronte macro atteso il dato sulle vendite nuove abitazioni a settembre alle 16,00. Quanto alle trimestrali, attese quelli di Moody's. Prima dell'apertura, S&P 500 cede lo 0,27%, il derivato sul Nasdaq arretra dello 0,37% e quello sul Dow Jones dello 0,11%. Il mercato obbligazionario è in lieve rialzo: il benchmark decennale sale di 8/32, rendimento 2,2445%. Tra i titoli in evidenza oggi: I titoli delle case farmaceutiche legate a Ebola sono in rialzo dopo il primo caso scoperto a New York: Versar Inc sale del 18% a 3,90 dollari nel pre borsa, Ibio Inc del 16% a 1,89 dollari, Alpha Pro Tech del 19,6% a 5,50 dollari e Lakeland Industries del 17,6% a 17,95 dollari. Ford Motor chiude il terzo trimestre con utili più forti delle attese grazie alla buona performance in Nord America e Cina, anche se i ricavi sono scesi per i costi relativi al lancio del pickup F-150. Amazon.com, il gigante del commercio on line ha ieri annunciato una stima di ricavi del terzo trimestre al di sotto delle attese e ha deluso Wall Street per la stima di vendite del prossimo trimestre comprensivo del periodo festivo. Il titolo ha perso oltre il 9% a 284 dollari negli scambi dopo borsa. Microsoft ha ieri reso noto i risultati del trimestre con ricavi sopra le attese grazie alla vendita del tablet Surface e dei prodotti di informatica dematerializzati (cloud) per le imprese. Il titolo è salito del 3,6% nel dopo Borsa. Ims Health, il fondo sovrano del Singapore Gic ha preso una quota del 5% nella società senza specificare quanto l'importo dell'investimento. Procter and Gamble sale dell'1,4% nel pre borsa dopo i risultati del trimestre.