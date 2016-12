Borsa Usa in forte rialzo dopo risultati Caterpillar e 3M

NEW YORK, 23 ottobre (Reuters) - Borsa Usa in netto rialzo dopo una serie di buoni risultati aziendali, compresi quelli di paio di società del Dow Jones, che hanno rassicurato gli investitori sulla solidità delle imprese nonostante i timori sulla crescita dell'economia globale.

In luce, in particolare, Caterpillar e 3M, entrambi in rialzo di oltre il 5% sulla scia di risultati che hanno sorpreso positivamente il mercato.

"E' bello vedere buoni numeri in qualsiasi società, ma se si guarda a rischi come il rafforzamento del dollaro e il rallentamento dell'economia nel mondo, vedere multinazionali come Caterpillar e 3M dare risultati brillanti ci dà fiducia sulla tenuta dell'economia e ci dice che probabilmente sta andando meglio di quanto non tema il mercato", dice Phil Orlando, strategist di Federated Investors a New York.