Wall Street - Stocks to watch del 23 ottobre

23 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve rialzo nel preborsa. Ieri i principali indici hanno registrato una chiusura in calo dopo che l'attentato al parlamento canadese ha creato nervosismo fra gli investitori. Il Dow Jones è sceso dello 0,92%, l'S&P 500 ha ceduto lo 0,73%, il Nasdaq Composite ha perso lo 0,83%. Prima dell'apertura, S&P 500 guadagna 0,53%, il derivato sul Nasdaq avanza dello 0,51% e quello sul Dow Jones dello 0,23%. Il mercato obbligazionario è in lievissimo calo: il benchmark decennale cede 1/32, rendimento 2,236%. Tra i titoli in evidenza oggi: Caterpillar guadagna il 5,3% nel pre-borsa dopo la pubblicazione del trimestre e il miglioramento dell'outlook sull'utile netto per azione. General Motors si muove nel pre-borsa in rialzo di 1,7% in scia alla pubblicazione del trimestre. In calo invece Yelp, che vede un declino dell'11% dopo aver fornito previsioni di fatturato inferiori alle attese. Attenzione anche a Eli Lilly i cui utili trimestrali hanno visto un calo del 58% a causa di spese eccezionali e della concorrenza dei farmaci generici per il suo antidepressivo Cymbalta. Sono state tuttavia confermate le previsioni annuali. Occhi anche sul numero due americano della telefonia mobile AT&T, che ha comunicato un rialzo della cifra d'affari del terzo trimestre inferiore alle attese.