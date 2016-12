Borsa Usa in tenue rialzo, aiuta rally tech dopo trimestrali

NEW YORK, 22 ottobre (Reuters) - Tenue rialzo nella prima parte della seduta a Wall Street, dove i principali indici segnano un progresso per la quinta seduta consecutiva complice il rally delle società tecnologiche che hanno annunciato risultati incoraggianti.

Ieri in serata sia Yahoo Inc che Broadcom hanno reso noto di aver generato risultati migliori delle previsioni e i due titoli sono quelli che registrano i guadagni più pronunciati sul S&P 500 con Broadcom che balza del 7,6% e Yahoo di circa il 6%. Dow Chemical sale di circa l'1,5% dopo i risultati, imprimendo slancio agli altri titoli del settore delle materie prime.

"La stagione è stata mista e l'economia globale è una preoccupazione per le grandi multinazionali ma il fatto che il mercato sia in grado di scrollarsi di dosso alcune trimestrali negative è indicativo dell'impostazione positiva in cui si trova al momento", commenta Bruce Bittles, chief investment strategist di Robert W. Baird & Co a Nashville.