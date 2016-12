Wall Street - Stocks to watch del 22 ottobre

22 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono piatti, con gli investitori che dovrebbero prendere una pausa dopo il rialzo degli ultimi giorni. Ieri gli indici sono saliti del 2% circa, grazie ai forti risultati societari, specialmente nel settore alta tecnologia e dopo la notizia Reuters che la Banca Centrale Europea sta considerando la possibilità di acquistare bond corporate. Attorno alle 13,30 italiane, il futures sullo S&P 500 perde lo 0,18%, il derivato sul Nasdaq è stabile e quello sul Dow Jones cala dello 0,14%. Il mercato obbligazionario è in lieve rialzo: il benchmark decennale sale di 3/32, rendimento 2,197%. Tra i titoli in evidenza oggi: Tekmira sale del 12% nel preborsa dopo la notizia che intende iniziare una produzione limitata di farmaci per la cura del virus Ebola. Johnson & Johnson sta accelerando il lavoro sul vaccino per Ebola e punta a produrre un milione di dosi il prossimo anno, di cui 250.000 dovrebbero essere disponibili entro maggio. Anche GlaxoSmithKline e NewLink Genetics sono in corsa per sviluppare il prodotto. Yahoo è in rialzo del 3,7%, dopo i risultati e dopo la call dell'AD che ha cercato di spostare l'attenzione degli investitori dai ricavi stagnanti verso le prospettive di crescita. L'AD Marissa Mayer ha parlato di miglioramenti nel mobile, dei benefici delle acquisizioni e di possibili buyback. Dopo i risultati Boeing in rialzo del 3,1% nel pre-market sul miglioramento delle stime 2014 e sull'Eps più forte delle attese; Lumber Liquidators perde l'8,1%; Dow Chemical sale del 5,8% sull'utile trimestrale più elevato delle previsioni per la quarta volta consecutiva. Nanosphere perde l'11% dopo che Canaccord ha dimezzato il prezzo obiettivo. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia