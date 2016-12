Wall Street - Stocks to watch del 21 ottobre

21 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, preannunciando una seduta positiva sull'azionario statunitense per la quarta sessione consecutiva. In particolare è attesa uan buona performance dell'indice tecnologico Nasdaq sulla scia dei forti risultati annunciati da Apple e Texas Instruments. Anche oggi l'agenda delle trimestrli è ricca di appuntamenti con in primo piano i conti di Coca-Cola, McDondald's, Verizon, Travelers, Yahoo, Broadcom. Attorno alle 13,40 italiane, il futures sullo S&P 500 sale dello 0,62%, il derivato sul Nasdaq avanza dello 0,85% e il contratto a dicembre sul Dow Jones è in progresso dello 0,26%. L'S&P 500 ha guadagnato il 2,2% nelle ultime tre sedute, ribalzando dopo quattro settimane di perdite che hanno portato l'indice benchmark Usa in calo del 10% circa dai massimi record intraday. Il mercato obbligazionario è in leggero calo: il benchmark decennale cede 6/32 e rende il 2,202%. Tra i titoli in evidenza oggi: APPLE ha annunciato ieri sera ricavi trimestrali in crescita del 12,2% oltre le attese a 42,12 miliardi di dollari grazie alle vendite oltre le previsioni di Iphone (+16%). In questo quadro il colosso di Cupertino proietta vendite per il trimestre a dicembre sopra le stime in un range di 63,5- 66,5 miliardi di dollari. Il titolo, che stamani ha ricevuto una raffica di revisioni al rialzo di target price da parte dei broker, è in deciso progresso negli scambi del preborsa. TEXAS INSTRUMENTS ha annunciato ieri sera ricavi del terzo trimestre sopra le attese per 3,50 miliardi, in crescita dell'8% rispetto alla scorso anno, un risultato che allenta le preoccupazioni del mercato sulla debole domanda nel settore. L'utile netto è cresciuto del 31% a 826 milioni di euro. COCA-COLA ha appena annunciato i risultati trimestrali che vedono un utile per azione di 48 centesimi, sotto le attese di 53 centesimi. Dopo la pubblicazione dei conti il titolo è in deciso calo negli scambi del preborsa, penalizzato anche da un outlook cauto. Il produttore farmaceutico ABBVIE ha raggiunto un accordo con Shire in base al quale rinuncia formalmente alla sua offerta da 55 miliardi sulla società irlandese pagando una penale di 1,64 miliardi dollari. La catena di ristorazione CHIPOTLE MEXICAN GRILL ha annunciato vendite trimestrali in crescita ma il titolo ha perso terreno negli scambi serali perchè la società ha chiarito che tale ritmo di crescita non potrà continuare. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia