Wall Street - Stocks to watch del 20 ottobre

17 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono piatti, facendo presagire un avvio poco mosso per i mercati americani dopo il rally di venerdì scorso. L'agenda delle trimestrali oggi prevede i risultati di Apple, Ibm e Texas Instruments. Attorno alle 12,40 italiane, il futures sullo S&P 500 cede 0,40 punti (-0,03%), il derivato sul Nasdaq avanza di 2 punti (+0,03%) e il contratto a dicembre sul Dow Jones cede 10 punti (+0,09%). Il mercato obbligazionario è in calo: il benchmark decennale cede 1/32 e rende il 2,2041%. Tra i titoli in evidenza oggi: Ibm, il gigante dell'informatica, che pubblicherà i risultati in serata, ha annunciato la vendita del business della microelettronica a GlobalFoundries. La transazione, per 'Big Blue', si tradurrà in un onere pretasse di 4,7 miliardi di dollari nel terzo trimestre. Ibm pagherà 1,5 miliardi di dollari in contanti, nell'arco di tre anni, più un aggiustamento legato al working capital, stimato in 200 milioni di dollari. Yahoo!, il gruppo internet potrebbe annunciare misure di riduzione dei costi nel corso della presentazione dei risultati martedì prossimo, secondo Il Wall Street Journal. Ebay, la società ha annunciato le dimissioni di Marc Andreessen, fondatore di Netscape dal Cda. Cbs, il titolo del gruppo televisivo, in calo del 18% dell'inizio dell'anno, ha un potenziale di crescita del 25% alla luce del prezzo attuale e delle prospettive del canale via cavo Showtime, secondo Barron's. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia