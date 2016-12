Wall Street - Stocks to watch del 17 ottobre

17 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in netto rialzo, facendo presagire un avvio molto positivo per i mercati americani. L'agenda delle trimestrali oggi prevede fra le altre Noneywell e Bank of New York Mellon Corp. Il calendario macroeconomico prevede il dato sull'avvio dei nuovi cantieri residenziali e licenze edilizie settembre alle 14,30 e la fiducia consumatori ottobre Università del Michigan alle 15,55. Attorno alle 12,40 italiane, il futures sullo S&P 500 guadagna 26,80 punti (+1,45%), il derivato sul Nasdaq avanza di 57,50 punti (+1,53%) e il contratto a dicembre sul Dow Jones cresce di 183 punti (+1,16%). Il mercato obbligazionario è in calo: il benchmark decennale cede 8/32 e rende il 2,1847%. Tra i titoli in evidenza oggi: Google ha ieri annunciato risultati del terzo trimestre leggermente sotto le attese degli analisti, portando il titolo a cedere circa il 3% negli scambi del dopo borsa. Cf Industries ha messo fine alle trattative per una fusione con la norvegese Yara International. Advanced Micro Devices ha ieri annunciato l'intenzione di tagliare il 7% dei posti di lavoro, mentre stima ricavi per il trimestre in corso al di sotto delle attese. Nel dopo borsa il titolo ha ceduto il 5% circa. General Electric sale dell'1,7% nel pre borsa dopo l'annuncio di un utile netto nel trimestre di 3,54 miliardi di dollari, 35 centesimi per azione, contro 3,19 miliardi o 31 centesimi per azione l'anno prima. Morgan Stanley ha chiuso il terzo trimestre con un balzo degli utili dell'87% grazie all'andamento dei business del trading e del wealth management che hanno beneficiato dell'incremento dell'attività con la clientela. Il titolo nel premarket sale del 2,7%. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia