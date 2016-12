Borsa Usa risale da minimi dopo dato sussidi, ultimi commenti Fed

NEW YORK, 16 ottobre (Reuters) - Gli indici di Wall Street recuperano dai minimi di seduta per tornare ad approcciare la linea di galleggiamento dopo la pubblicazione deli ultimi dati macro, che allontana almeno in parte lo spettro di ricadute sul ciclo Usa dal deterioramento della congiuntura visibile a livello globale.

Al miglioramento dell'umore degli investitori contribuiscono anche le dichiarazioni di James Bullard, presidente della Fed di St. Louis, secondo cui l'istituto centrale Usa potrebbe per il momento tenere ancora in piedi il programma di stimolo all'economia che prevede la sottoscrizione di bond.

"E' importante tener conto di 'chi' rilascia simili commenti... quando esponenti tradizionalmente considerati rialzisti ammorbidiscono i toni gli investitori si sentono tranquillizzati" commenta Eric Wiegand, gestore Private Client Reserve of U.S. Bank in New York.