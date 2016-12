Wall Street - Stocks to watch del 16 ottobre

16 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in netto ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta decisamente negativo. Sui mercati è scattata la corsa alla vendita di asset rischiosi, equity in testa. L'agenda delle trimestrali prevede i risultati di GOOGLE a mercati chiusi. Il calendario macroeconomico contempla le nuove richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, la produzione industriale, la produzione manifatturiera e la capacità di utilizzo di settembre, l'indice della Fed di Filadelfia di ottobre, le scorte settimanali di prodotti petroliferi e i flussi netti di capitali di agosto. Attorno alle 12,40 italiane, il futures sullo S&P 500 perde 18,20 punti (-0,92%), il derivato sul Nasdaq scende di 40,25 punti (-0,98%) e il contratto a dicembre sul Dow Jones arretra di 126 punti (-0,66%). Il mercato obbligazionario è in rialzo: il benchmark decennale sale di 25/32 e rende il 2%. Tra i titoli in evidenza oggi: WAL-MART STORES INC ieri ha tagliato le previsioni sulle vendite annuali e ha annunciato un rallentamento dei piani di nuove aperture. Shire crolla a Londra dopo che il Cda di ABBVIE ha raccomandato agli azionisti di votare contro l'offerta d'acquisto da 55 miliardi di dollari, che la stessa società Usa aveva avanzato, a causa della nuova normativa fiscale Usa. BERKSHIRE HATHAWAY ha ridotto la partecipazione in Tesco sotto la soglia del 3% del capitale. BB&T CORP ha chiuso il terzo trimestre con utile per azione di 71 cent, in linea con le attese. NETFLIX INC ha annunciato che non intende rinunciare alla battaglia per impedire a COMCAST CORP di acquisire TIME WARNER CABLE INC. Secondo diverse fonti, POLYONE CORP ha presentato un'offerta per la tedesca Kloeckner Pentaplast, deal da circa 1,5 miliardi di dollari. MATTEL INC ha archiviato il terzo trimestre con un utile per azione di 0,97 dollari, peggio degli 1,04 dollari stimati dagli analisti. UNITEDHEALTH GROUP INC ha registrato un utile per azione di 1,63 dollari, meglio degli 1,53 dollari attesi. DANAHER CORP ha chiuso il terzo trimestre con un utile per azione di 0,95 dollari, superando le stime di 0,89 dollari. FIFTH THIRD BANCORP ha archiviato il trimestre con un utile per azione di 39 cent, peggio dei 43 cent stimati. BAKER HUGHES INC ha registrato un utile trimestrale di 1,02 dollari, inferiore agli 1,13 dollari previsti. Rbc ha tagliato EBAY INC a sector perform da outperform, portando il target price a 55 da 62 dollari. Goldman Sachs ha aggiunto NIKE INC all'Americas conviction list. Morgan Stanley ha tagliato il target price di BANK OF AMERICA CORP di un dollaro, a 21 dollari, confermando overweight. Macquarie ha incrementato la valutazione di TIFFANY & CO ad outperform da neutral. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia