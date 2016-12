Borsa Usa rimbalza dopo tre sedute cali, aiuta trimestrale Citi

La principale spinta all'indice benchmark S&P arriva da Citigroup, in rialzo del 2% sulla scia della trimestrale migliore delle previsioni e l'annuncio sull'uscita dal settore del 'consumer banking' in undici paesi.

Anche Johnson e Johnson è in calo (-1,7%) nonostante i risultati del trimestre migliori delle aspettative per effetto delle forti vendite del nuovo farmaco per la cura dell'epatite C.