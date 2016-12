Wall Street - Stocks to watch del 13 ottobre

13 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi facendo presagire un avvio cauto per la borsa Usa oggi dopo che i principali indici azionari hanno chiuso la scorsa settimana con la peggiore performance da oltre due anni. Gli analisti grafici presteranno attenzione ad alcuni livelli tecnici della borsa dopo che l'S&P ha raggiunto venerdi in minimi da fine maggio posizionandosi sulla media mobile a 200 giorni, un indicatore tecnico chiave che non è stato rotto da fine 2012. Intanto il mercato si prepara ad affrontare una settimana intensa di risultati trimestrali chiave che potranno offrire nuovi segnali direzionali alla borsa Usa, ultimamente alle prese con un aumento della volatilità. Importanti banche come Citigroup, Wells Fargo e Jp Morgan sono attese al banco delle trimestrali domani insieme ad altri big del mercato come Intel e Johnson & Johnson mentre nei giorni seguenti sarà la volta di giganti del settore internet come eBay e Google. Gli uffici governativi sono oggi chiusi in osservanza della festività del Columbus Day. E' chiuso anche il mercato dei bond e non ci sono dati macro in calendario. Unico appuntamento di rilievo in programma è l'intervento del presidente dalla Fed di Chicago, Charles Evans a Indianapolis. Attorno alle 14,00 italiane, il futures sullo S&P 500 sale dello 0,17%, il derivato sul Nasdaq dello 0,04% e il contratto a dicembre sul Dow Jones avanza dello 0,18%. Tra i titoli in evidenza oggi: Oggi Fca, la nuova realtà che nasce dall'integrazione tra Fiat e Chrysler, debutta a Wall Street. CSX è in deciso rialzo negli scambi del preborsa dopo che il Wall Street Journal ha scritto di contatti avuti con Canadian Pacific Railway su una possibile fusione con l'obiettivo di creare un operatore ferroviario transcontinentale dal valore di oltre 60 miliardi di dollari. Il gruppo canadese avrebbe avanzato un'offerta la scorsa settimana ma è stata rifiutata, dice il quotidiano finanziario citando fonti a conoscenza della vicenda. Il gruppo di tecnologie medicali STERIS <<ìST.N> ha lanciato un'offerta di acquisto da 1,9 miliardi di dollari sulla rivale britannica Synergy Health. NETSCOUT SYSTEMS ha annunciato che rileverà le attività di comunicazione di DANAHER CORP'S con un'operazione in azioni valutata a circa 2,6 miliardi. L'obiettivo è quello di espandere il suo business nell'IT management e cybersecurity. Occhio puntati anche a DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT , società attiva nella ristorazione e intrattenimento, dopo il forte debutto di venerdì in borsa. COMPUWARE ha annunciato venerdì lo spin-off della controllata Covisint in una società separata attravero la distribuzione agli azionisti della sua intera quota. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia