RPT-Wall Street - Stocks to watch del 10 ottobre

(Corregge refuso) 10 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono deboli facendo presagire un avvio negativo per la borsa Usa oggi. Sul fronte dei dati macro l'agenda prevede i prezzi import e prezzi export settembre alle 14,30. Sono poi previsti diversi interventi di banchieri centrali: a New York Plosser della Fed Filadelfia alle 15,00; a Mccook l'intervento di George della Fed Kansas City alle 19,00; a Dallas l'intervento di Fisher della Fed Dallas alle 19,30 e, infine, a Chicago, l'intervento di Lacker della Fed Richmond alle 21,00. Attorno alle 12,50 italiane, il futures sullo S&P 500 perde lo 0,3%, il derivato sul Nasdaq scende dello 0,89% e il contratto a dicembre sul Dow Jones arretra di 69 punti (-0,39%). Il mercato obbligazionario è in leggero rialzo: il benchmark decennale guadagna 7/32 e rende il 2,3035%. Tra i titoli in evidenza oggi: TESLA MOTORS cede il 2,9% nel pre borsa dopo avere annunciato ieri il modello S a quattro ruote motrici che sarà dotato di un doppio motore e delle funzioni di autopilota. FORD MOTOR cede l'1,2% nel pre borsa dopo l'annuncio che il costruttore di auto Usa ha registrato un calo delle vendite in Cina dello 0,2%. MICROCHIP TECHNOLOGIES ha ieri annunciato ricavi nel secondo trimestre sotto le attese a 546,2 milioni di dollari rispetto al consensus Thomson Reuters Ibes di 567,9 milioni. Il titolo ha pero il 10,6% ieri al Nasdaq. SYMANTEC, l'azienda dell'anti virus Norton, ha ieri annunciato la scissione in due società. Il titolo guadagna l'1,5% a 23,80 dollari negli scambi del preborsa. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia