Wall Street - Stocks to watch del 9 ottobre

9 ottobre (Reuters) - Dopo un iniziale rialzo i futures sugli indici di Wall Street ripiegano in terreno negativo indicando un'apertura debole per l'azionario statunitense all'indomani della migliore seduta dell'anno sulle attese che la Fed terrà i tassi d'interesse bassi per un periodo più lungo di quanto previsto. Secondo quanto emerso dalla pubblicazione ieri sera dei verbali della riunione di politica monetaria della Fed del 16 e 17 settembre, la banca centrale Usa ha espresso preoccupazione sull'eventualità che il rialzo del dollaro possa rallentare un nuovo necessario aumento dell'inflazione. La banca centrale ha inoltre sottolineato la situazione negativa dell'economia in Europa e Asia, un altro fattore che sta dietro la decisione della Fed di mantenere per il prossimo futuro una politica monetaria accomodante. Sempre in tema di banca centrale, oggi gli investitori presteranno attenzione gli interventi di diversi rappresentati della Fed, in agenda tra le 15,45 e le 21,40, ore italiane. Sul fronte dei dati macro l'agenda odierna prevede l'aggiornamento settimanale delle nuvoe richieste di suddidi di disuccpazione (alle 14,30) e i numero sulle scorte e vendite all'ingrosso per il mese di agosto (entrambi alle 16,00). Attorno alle 12,50 italiane, il futures sullo S&P 500 guadagn 4,60 punti (-0,23%), il derivato sul Nasdaq scende di 6,75 punti (-0,17%) e il contratto a dicembre sul Dow Jones arretra di 48 punti (-0,28%). Il mercato obbligazionario è in leggero rialzo: il benchmark decennale guadagna 12/32 e rende il 2,286%. Tra i titoli in evidenza oggi: PEPSICO ha annunciato un risultato netto in crescita a 2 miliardi di dollari nel terzo trimestre da 1,9 miliardi dello scorso anno e ha rivisto al rialzo le guidance sull'utile per azione sull'intero anno prevedendo una crescita del 9% rispetto alla precedente stima dell'8% escludendo l'impatto del cambio. ALCOA ha pubblicato ieri a borsa chiusa i risultati del terzo trimestre che vedono un progresso dell'utile migliore delle attese grazie alla crescita dei prezzi dell'alluminio e ai minori costi. Il titolo è salito del 2% negli scambi serali. Il miliardario investitore attivista Carl Icahn ha anticipato in un tweet che invierà una lettera aperta a Tim Cook, Ceo di APPLE. "Credetemi, sarà interessante", ha scritto. In un altro tweet Icahn ha ricordato che il suo fondo ha una posizione rilevante in Apple da oltre un anno e da allora il titolo si è apprezzato del 50,6%, GAP ha annunciato che il Ceo Glenn Murphy, lascerà a febbraio il suo incarico all'attuale numero uno delle attività di e-commerce, Art Peck. Il gruppo ha anche riportato una stagnazione delle vendite per il mese di settembre, mentre il mercato si aspettava un aumento dell'1,1%. Il titolo ha perso l'8% nell'afterhours. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia