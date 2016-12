Borsa Usa poco mossa, timori per impatto dollaro forte su utili

MILANO, 8 ottobre (Reuters) - L'azionario Usa è poco mosso dopo il ribasso della vigilia che ha portato l'indice S&P 500 al livello più basso in circa due mesi sui timori che il dollaro forte, unito a una crescita globale debole, possa avere un impatto sugli utili societari.

Costco Wholesale balza dell'1,87% dopo aver annunciato una trimestrale con utili migliori delle attese per la prima volta negli ultimi cinque trimestri. Il titolo ha segnato un massimo a 128,95 dollari.

Symantec Corp guadagna l'1% dopo aver annunciato che si dividerà in due società, una per i programmi di sicurezza e un'altra sul data storage, come riferisce Bloomberg.