Wall Street - Stocks to watch dell'8 ottobre

8 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza. Prende il via ufficialmente la stagione delle trimestrali, con il colosso dell'alluminio Alcoa. L'agenda macroeconomica prevede il solo dato sulle scorte di greggio e prodotti settimanali. Attorno alle 12,35 italiane, il futures sullo S&P 500 guadagna 0,30 punti (+0,02%), il derivato sul Nasdaq scende di 1 punto (-0,09%) e il contratto a dicembre sul Dow Jones arretra di 10 punti (-0,1%). Il mercato obbligazionario è poco mosso: il benchmark decennale è invariato e rende il 2,35%. Tra i titoli in evidenza oggi: COSTCO WHOLESALE ha chiuso il quarto trimestre con un utile netto per azione di 1,58 dollari, meglio degli 1,52 dollari attesi dagli analisti. Secondo una fonte vicina alla situazione, Valeant Pharmaceuticals International e William Ackman puntano ad alzare ad oltre 190 dollari per azione l'offerta d'acquisto per ALLERGAN. SYMANTEC, secondo quanto riportato da Bloomberg, è in trattative avanzate per separare in due il business. KNIGHTSBRIDGE TANKERS ha raggiunto un accordo per la fusione con Golden Ocean Group. Northland ha avviato la copertura di INTEL CORP con market perform e quella di ARM HOLDINGS PLC e INPHI CORP con outperform. Morgan Stanley ha tagliato il target price di FORD MOTOR a 14 da 16 dollari, confermando underweight.