Borsa Usa in calo dopo dati tedeschi deboli, focus su risultati

NEW YORK, 7 ottobre (Reuters) - Azionario americano in calo, sotto pressione nel secondo giorno di fila caratterizzato da dati tedeschi all'insegna della debolezza, anche se gli indici sono risaliti dai minimi di seduta.

L'assenza di 'driver' per il mercato verrà compensata con i risultati in arrivo la settimana prossima secondo Jack De Gan, chief investment officer di Harbor Advisory Corp a Portsmouth, New Hampshire.