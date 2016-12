Wall Street - Stocks to watch del 7 ottobre

NEW YORK, 7 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in leggero ribasso, dopo i nuovi dati macro deboli dalla Germania, prima economia della zona euro. La produzione industriale tedesca ad agosto ha segnato un calo del 4%, il dato più pesante degli ultimi 5 anni e mezzo, il giorno dopo che gli ordini all'industria hanno accusato il calo mensile più forte dal 2009. La volatilità sul mercato di recente è stata alta a causa dei disordini a Hong Kong e ai timori per l'Ebola negli Stati Uniti, che potrebbero continuare a condizionare gli scambi. Attorno alle 13,50 italiane il futures sullo S&P 500 cala dello 0,33%, il contratto a dicembre sul Dow Jones dello 0,49% mentre il derivato sul Nasdaq dello 0,34%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale guadagna 4/32 e rende il 2,411%, il trentennale 3/32 con un rendimento del 3,12%. Tra i titoli in evidenza oggi: Rio Tinto perde l'1,7% nel preborsa, dopo aver guadagnato oltre il 9%, sulla notizia del rifiuto della proposta di fusione avanzata da Glencore Plc. Agco Corp perde il 10% circa nel preborsa, dopo che la società ha rivisto al ribasso le previsioni sui conti. Gli accordi fiscali di Amazon con il Lussemburgo sono sotto indagine da parte delle autorità europee. AT&T ha informato circa 1.600 clienti che un impiegato ha avuto accesso non autorizzato a i loro dati personali, secondo quanto riferito a Reuters da una fonte. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia