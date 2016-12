Borsa Usa conferma rialzo vigilia, bene Hewlett-Packard dopo annuncio split

NEW YORK, 6 ottobre (Reuters) - L'azionario Usa conferma in avvio di seduta il rally della vigilia grazie a una maggiore fiducia degli investitori nella forza dell'economia e nella politica monetaria della Fed.

Una certa vivacità sul fronte M&A aiuta ulteriormente gli indici con l'S&P 500 che avanza oltre la media mobile a 50 giorni per la prima volta da fine settembre, segnale che lo slancio di breve sta accelerando.

I titoli tecnologici sono sotto i riflettori dopo che Hewlett-Packard ha annunciato che si dividerà in due società e guadagna il 4,66%.

Intorno alle 16,40 italiane il Dow Jones dello 0,30% come il Nasdaq, mentre l'S&P 500 guadagna lo 0,28%.

Becton Dickinson & Co ha raggiunto un accordo per l'acquisto di CareFusion Corp per 12,2 miliardi di dollari con una soluzione mista cash e azioni. Becton sale del 7%, mentre CareFusion del 23%.