Wall Street - Stocks to watch del 6 ottobre

NEW YORK, 6 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, segnalando che il rally di venerdì potrebbe continuare in un clima di maggiore fiducia degli investitori nella forza dell'economia Usa e nella politica monetaria della Federal Reserve. Venerdì l'indice S&P 500 ha messo a segno la migliore seduta da agosto, spinto dai dati più forti delle attese sul mercato del lavoro che hanno alimentato l'ottimismo sull'economia. La volatilità sul mercato di recente è stata alta, con forti oscillazioni tra i disordini a Hong Kong e i timori per l'Ebola negli Stati Uniti, che potrebbero continuare a condizionare gli scambi. L'indice di volatilità CBOE venerdì ha chiuso a 14,55, ben sotto la media a lungo termine di 20. Gli investitori intanto attendono l'inizio della stagione delle trimestrali in cerca di ulteriori informazioni sull'andamento delle società nella congiuntura attuale. Questa settimana sono in calendario i risultati di Alcoa, Costco Wholesale e Monsanto, anche se la stagione entrerà nel vivo la prossima settimana. Attorno alle 13,20 italiane il futures sullo S&P 500 sale dello 0,35%, il contratto a dicembre sul Dow Jones guadagna lo 0,3% mentre il derivato sul Nasdaq avanza dello 0,46%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale guadagna 4/32 e rende il 2,432%, il trentennale avanza di 2/32 con un rendimento del 3,129%. Tra i titoli in evidenza oggi: HEWLETT-PACKARD balza di oltre il 6% nel pre-borsa dopo l'annuncio di una scissione in due società quotate, separando le attività di computer e stampanti dal business in più rapida crescita dei servizi corporate. Rialzo di quasi l'8% prima dell'avvio ufficiale delle contrattazioni per BECTON DICKINSON che ieri ha annunciato l'acquisto di CAREFUSION per 12,2 miliardi di dollari in contanti e azioni. CHEVRON ha annunciato la vendita di una quota del 30% del giacimento canadese di shale Duvernay a Kuwait Foreign Petroleum Exploration per 1,5 miliardi di dollari. GENERAL MOTORS ha comunicato sabato tre nuovi richiami per oltre 57.000 veicoli negli Stati Uniti, dopo aver già richiamato alla vigilia 524.384 vetture. UNESIS PHARMA affonda del 52% nel premarket dopo l'annuncio dell'esito negativo dell'obiettivo primario di un test clinico. I risultati di uno studio di fase III spingono invece in rialzo del 14% le azioni ALCOBRA. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia