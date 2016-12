Wall Street - Stocks to watch del 3 ottobre

NEW YORK, 3 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, in attesa del dato mensile sull'occupazione negli Stati Uniti. Secondo le previsioni degli analisti, i dati dovrebbero mostrare un incremento di 250.000 posti di lavoro a settembre. Tuttavia gli indici si avviano a chiudere la settimana con un bilancio negativo, a causa delle perdite registrate nei giorni scorsi sulla notizia del primo malato di Ebola negli Stati Uniti. Anche le proteste a Hong Kong hanno contribuito ad accrescere la tensione: gli investitori temono infatti che il prolungarsi degli scontri possa avere conseguenze sulla crescita di Hong Kong e Cina. Attorno alle 13,50 italiane il futures sullo S&P 500 sale dello 0,52%, il contratto a dicembre sul Dow Jones guadagna lo 0,38% mentre il derivato sul Nasdaq avanza dello 0,48%. Debole il mercato obbligazionario: il benchmark decennale cede 2/32 e rende il 2,443%, il trentennale arretra di 1/32 con un rendimento del 3,1549%. Tra i titoli in evidenza oggi: Ubs , secondo indiscrezioni stampa, rischierebbe una multa fino a 5 miliardi di euro in relazione a un'inchiesta in Francia per frode fiscale. SALIX PHARMACEUTICALS e Cosmo Pharmaceuticals SpA , quotata in Svizzera, hanno messo fine all'accordo di fusione, citando un mutamento nel contesto politico. L'amministrazione Obama ha preso una serie di misure per frenare le operazioni 'di investimento' che permettono alle società di sfuggire alle tasse statunitensi spostando la sede all'estero. L'Antitrust europeo ha dato il via libera all'offerta da 19 miliardi di dollari di FACEBOOK per Whatsapp. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia