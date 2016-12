Borsa Usa in calo a metà seduta, giù titoli energia, pesa Bce

NEW YORK, 2 ottobre (Reuters) - La borsa Usa cede terreno a metà giornata, con i titoli energetici deboli e i mercati europei delusi dalle parole del presidente Bce Mario Draghi, che non ha dato indicazioni su un imminente programma di stimoli attraverso l'acquisto di titoli sovrani.

Dopo la seduta pesante di ieri, condizionata dalla diagnosi di Ebola a un paziente negli Stati Uniti, oggi i buoni dati sui sussidi di disoccupazione non sono bastati a rasserenare il clima.

Il mercato intanto attende i dati sul mercato del lavoro a settembre in calendario per domani.

I prezzi del greggio sono in calo per il terzo giorno consecutivo e l'indice energetico dell'S&P cede l'1%. Tra i singoli titoli calo del 2,7% per Halliburton.