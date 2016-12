Wall Street - Stocks to watch del 2 ottobre

NEW YORK, 2 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi dopo i pesanti cali della vigilia, con il mercato in attesa di nuovi dati macro per avere maggiori indicazioni direzionali. Sulla borsa di recente ha prevalso la debolezza e l'indice S&P 500 ha perso terreno in sette delle ultime nove sedute. Anche se il benchmark è sotto soltanto del 3,2% rispetto ai record di chiusura, l'indice Russell 2000 delle small cap ieri ha chiuso oltre il 10% sotto i massimi, entrando quindi in territorio di correzione. I titoli small cap sono considerati un settore guida del mercato e alcuni operatori temono che la debolezza possa diffondersi al resto di Wall Street. Tuttavia il Russell ha già visto un forte ritracciamento anche all'inizio di quest'anno, che non ha portato a perdite simili per l'S&P 500. Il ribasso di ieri ha seguito la prima diagnosi di un paziente con Ebola negli Stati Uniti, notizia che ha messo sotto pressione l'azionario in generale e le società di trasporti e linee aeree in particolare. Sul fronte macro l'attesa è per le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione che saranno pubblicate alle 14,30 italiane, dati che arrivano dopo le statistiche Adp di ieri sugli occupati del settore privato, cresciuti a settembre più delle attese. L'attenzione è però soprattutto rivolta a domani, quando sarà resa nota la lettura sul mercato del lavoro in generale, atteso in ripresa a settembre dopo la debolezza di agosto. Dopo l'apertura del mercato sono inoltre in agenda i dati su beni durevoli e ordini all'industria, entrambi relativi ad agosto. Attorno alle 13,45 italiane il futures sullo S&P 500 sale dello 0,11%, il contratto a dicembre sul Dow Jones guadagna lo 0,07% mentre il derivato sul Nasdaq arretra dello 0,04%. Il mercato obbligazionario è marginalmente debole: il benchmark decennale cede 1/32 e rende il 2,405%, il trentennale arretra di 7/32 con un rendimento del 3,125%. Tra i titoli in evidenza oggi: TWITTER guadagna il 2,4% nel pre borsa dopo la promozione a "overweight" da parte di JP Morgan. DOLLAR GENERAL ha prorogato al 31 ottobre l'offerta di acquisto sulla totalità delle azioni in circolazione di FAMILY DOLLAR STORES. SEARS HOLDINGS ha annunciato che venderà la maggior parte della partecipazione in Sears Canada riducendo la quota, che a marzo era pari al 51%, a circa il 12%. DISH NETWORK CORP, VERIZON COMMUNICATIONS, AT&T, T-MOBILE US intendono presentare un'offerta nell'asta di novembre della Federal Communications Commission per le frequenze conosciute come AWS-3. EXPEDIA ha avuto il via libera dell'Antitrust australiana all'acquisto della rivale locale Wotif.com Holdings in quanto l'operazione, del valore di circa 610 milioni di dollari, non ridurrà significativamente la concorrenza. ESPERION THERAPEUTICS balza del 31% nel preborsa sulla scia dell'annuncio che, nell'ambito di un test clinico, un farmaco sperimentale contro il colesterolo sviluppato dalla società ha abbassato i livelli LDL significativamente più dello Zetia di Merck & Co. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia