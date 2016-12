Borsa Usa prosegue in ribasso su caso Ebola, cadono compagnie aeree

NEW YORK, 1 ottobre (Reuters) - Gli indici di Wall Street proseguono in deciso ribasso, affossati dai timori del primo caso di Ebola negli Stati Uniti.

Per converso, le azioni delle società farmaceutiche coinvolte nella ricerca di vaccini e cure per Ebola si muovono in deciso rialzo. Tekmira Pharma, che ha realizzato il primo farmaco sperimentale per la cura di un contagiato, mette a segno un balzo del 19% circa. Corre anche Lakeland Industries (+10% circa), azienda che realizza materiali e abbigliamento per la protezione da virus.