Wall Street - Stocks to watch dell'1 ottobre

1 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza. In assenza di risultati corporate in agenda, il focus sarà concentrato sul calendario macroeconomico, che prevede l'indice Pmi manifatturiero finale di settembre, le spese per costruzioni di agosto, l'indice Ism manifatturiero di settembre, la rilevazione di Adp sugli occupati nel settore privato del mese scorso e le vendite di auto sempre di settembre. Attorno alle 12,30 italiane, il futures sullo S&P 500 perde 1,80 punti (-0,09%), il derivato sul Nasdaq scende di 6 punti (-0,14%) e il contratto a dicembre sul Dow Jones arretra di 6 punti. Il mercato obbligazionario è poco mosso: il benchmark decennale sale di 6/32 e rende il 2,48%. Tra i titoli in evidenza oggi: AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES ha annunciato la cessione del busines del private capital management (Arcp) a Cole Capital per 700 milioni di dollari. Arcp gestisce asset per oltre 30 miliardi di dollari. RETROPHIN ha licenziato il fondatore e Ceo Martin Shkreli. Il titolo ha guadagnato il 4% nelle contrattazioni di after-hours. BABCOCK & WILCOX ha annunciato che sta valutando la separazione del business della generazione di elettricità da quello della gestione delle centrali nucleari. JP Morgan ha tagliato il rating di EBAY a neutral da overweight, ma ne ha alzato il target price a 61 da 56 dollari. Jefferies ne ha ridotto la valutazione a hold da buy. Morgan Stanley ha migliorato il giudizio su ALCOA a 20 da 18 dollari, confermando overweight.