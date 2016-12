Borsa Usa in calo, indici cedono poco meno 1%, si teme Hong Kong

NEW YORK, 29 settembre (Reuters) - L'azionario americano è in calo, acuendo il trend già visto la scorsa settimana, con gli investitori concentrati sulle rivolte a Hong Kong e sugli impatti che potrebbero avere sulla crescita cinese.

Ampie le perdite giornaliere, con nove dei dieci principali settori dell'S&P 500 in calo. L'unico gruppo in rialzo, quello delle utilities, seppur con un modestissimo 0,1%. Gli energetici perdono più degli altri, circa l'1,1%.

"La gente è tornata dalle vacanze, la scuola è ripresa, e questo si vede sui volumi", spiega Frank Davis, direttore vendite e trading di LEK Securities a New York, aggiungendo che "tutti parlano della rivolta di Hong Kong".

La Cina è alle prese con una delle più gravi sfide politiche dai tempi del massacro di piazza Tienanmen con centinaia di manifestanti a favore della democrazia in piazza da giorni.

Anche se la ricaduta economica della rivolta non è chiara, negli ultmi anni la crescita cinese è stata un importante driver dei guadagni dell'azionario globale, nonostante i dati più recenti abbiano messo in un luce una crescita che procede a un ritmo più lento. Un prolungamento delle rivolte di piazza potrebbe far aumentare i timori sulle prospettive dell'economia.