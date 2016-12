Wall Street - Stocks to watch del 29 settembre

I mercati oggi sono appesantiti dalle tensioni registrate a Hong Kong, dove decine di migliaia di manifestanti sono scesi in piazza per chiedere più democrazia, scontrandosi con le forze dell'ordine, mentre Wall Street potrebbe risentire della continua forza del dollaro.

Sul fronte macro Usa l'agenda odierna vede i dati sui redditi e le spese personali di agosto, attesi per le 14,30 italiane, mentre alle 16,00 è in programma l'aggiornamento sulle vendite immobilari in corso, sempre per il mese di agosto.