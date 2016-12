Wall Street - Stocks to watch del 25 settembre

25 settembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza. Scarna l'agenda dei risultati trimestrali. Il calendario macroeconomico prevede la revisione delle licenze edilizie di agosto, gli ordini di beni durevoli sempre del mese scorso e le nuove richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione. Attorno alle 12,30 italiane, il futures sullo S&P 500 perde 1,80 punti (-0,11%), il derivato sul Nasdaq scende di 4,25 punti (-0,11%) e il contratto a dicembre sul Dow Jones arretra di 8 punti (invariato). Il mercato obbligazionario è poco mosso: il benchmark decennale sale di 4/32 e rende il 2,55%. Tra i titoli in evidenza oggi: L'ufficio che si occupa dei takeover in Gran Bretagna ha dato via libera all'allungamento dei tempi entro cui MICROCHIP TECHNOLOGY deve formalizzare un'offerta d'acquisto per CSR. Secondo tre fonti vicine alla situazione, Rosneft potrebbe ritirarsi dalll'affare per l'acquisizione della divisione prodotti energetici di MORGAN STANLEY a causa delle sanzioni occidentali alla Russia. CARLYLE GROUP ha ceduto la maggioranza della britannica Rac al fondo sovrano Gic. Secondo una fonte vicina al deal, la transazione è avvenuta a un 'enterprise value' di circa 2 miliardi di sterline. Il 'Wall Street Journal' scrive che GOLDMAN SACHS è vicina all'acquisizione della startup Perzo, con l'obiettivo di creare un servizio di instant-messaging alternativo a quello di Bloomberg. Secondo quanto riportato da Bloomberg, GENERAL ELECTRIC sta reclutando le banche per cedere la divisione attiva nel credito in Australia. Stifel ha alzato il target price di FACEBOOK a 99 da 95 dollari. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia