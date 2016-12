Wall Street - Stocks to watch del 24 settembre

24 settembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve rialzo, in vista dei dati Usa sul mercato immobiliare. Aiuta anche il presidente della Bce, Mario Draghi, che ha parlato di politica monetaria distensiva per un periodo prolungato nella zona euro. Le vendite di nuove case di agosto sono attese a 430.000 da 412.000 destagionalizzate di luglio. Attorno alle 13,30 italiane, il futures sullo S&P 500 sale dello 0,27%, quello sul Nasdaq dello 0,33%, il contratto sul Dow Jones dello 0,14%. Il mercato obbligazionario è poco mosso: il benchmark decennale cede 2/32 e rende il 2,54%. Tra i titoli in evidenza oggi: ACCENTURE cala dell'1,4% nel preborsa, dopo i risultati del trimestre e le previsioni sul 2015. ECHO THERAPEUTICS perde l'80% nel preborsa, dopo che la società ha detto che potrebbe chiedere di avviare le procedure per la bancarotta. La società ha sospeso la ricerca e la produzione di prodotti. Su ERICSSON UBS ha abbassato il giudizio a "neutral" da "buy". BED BATH & BEYOND ha annunciato ieri ricavi del trimestre più forti delle attese grazie a sconti e promozioni. Canaccord Genuity ha alzato il target a 66 da 62 dollari, Suntrust Robinson a 80 da 75, Morgan Stanley a 63. ATOSSA GENETICS è crollata ieri nel dopoborsa, dopo l'annuncio che l'autorità Usa ha negato l'approvazione per la sua apparecchiatura medica, ForeCYTE Breast Aspirator. GRAFTECH INTERNATIONAL, produttore di elettrodi in grafite, ha perso il 18% del dopoborsa ieri, dopo aver tagliato le previsioni sull'Ebitda dell'anno, a causa della domanda debole fuori dagli Stati Uniti. ZS PHARMA +5% nel dopoborsa ieri, dopo aver annunciato che il farmaco sperimentale, ZS-9, ha raggiunto i principali obiettivi nel secondo livello della sperimentazione. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia