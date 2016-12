Wall Street - Stocks to watch del 23 settembre

23 settembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo. Il calendario macroeconomico prevede i prezzi delle abitazioni di luglio e l'indice Pmi manifatturiero di settembre. Attorno alle 12,10 italiane, il futures sullo S&P 500 perde 5,90 punti (-0,3%), il derivato sul Nasdaq scende di 14,25 punti (-0,47%) e il contratto a dicembre sul Dow Jones arretra di 42 punti (-0,29%). Il mercato obbligazionario è poco mosso: il benchmark decennale sale di 6/32 e rende il 2,54%. Tra i titoli in evidenza oggi: MCGRAW HILL FINANCIAL INC ha venduto McGraw Hill Construction ad Evercore Partners per 320 milioni di dollari. ALLERGAN, secondo una fonte vicina alla situazione, ha riavviato le trattative per l'acquisizione di SALIX PHARMACEUTICALS. Obiettivo di Allergan è ostacolare l'offerta ostile da 53 miliardi di dollari lanciata da Valeant Pharmaceuticals. Un tribunale federale Usa ha ordinato ad Allergan di rendere disponibili i documenti del Cda che rivelano la strategia per contrastare l'offerta di Valeant. Secondo quanto si legge sul Wall Street Journal, la Federal Trade Commission sta valutando di bloccare la fusione tra SYSCO CORP e US Foods per ragioni antitrust. Yara International ha annunciato di essere in trattative con CF INDUSTRIES per un merger fra eguali. Ne nascererebbe un colosso nei fertilizzanti da oltre 27 miliardi di dollari. MICROSOFT ha reso noto che la console Xbox One verrà lanciata in Cina il prossimo 29 settembre. Goldman Sachs ha cancellato TOWERS WATSON & CO dall'Americas conviction buy list. Nomura ha alzato il target price di FEDEX a 155 da 145 dollari, confermando neutral. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia