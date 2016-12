Borsa Usa in calo su timori Cina, in calo Alibaba dopo balzo esordio

NEW YORK, 22 settembre (Reuters) - L'azionario Usa è in calo risentendo delle dichiarazioni di ieri del ministro delle Finanze cinese secondo cui la Cina non rafforzerà le misure di stimolo e dei deludenti dati del mercato immobiliare Usa.

Domani l'attenzione degli operatori sarà concentrata sugli indici Pmi del settore manifatturierio, in particolar modo quelli che arriveranno dalla Cina che potrebbero indicare un'attività in contrazione.

In tema di M&A Sigma-Aldrich balza di oltre il 33%, segnando la migliore performance sull'S&P 500, dopo che la tedesca Merck KGaAha raggiunto un accordo per acquistare la società per 17 miliardi di dollari in contanti.