Wall Street - Stocks to watch del 22 settembre

NEW YORK, 19 settembre (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono in calo facendo presagire un ritracciamento dell'indice S&P da livelli vicini al massimo storico dopo che il ministro della Finanze cinese ha indicato che il paese non aumenterà le misure di stimolo e in attesa dei dati sul mercato immobiliare Usa per il mese di agosto.