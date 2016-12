Borsa Usa poco mossa in attesa comunicato Fed

NEW YORK, 17 settembre (Reuters) - L'azionario Usa è piatto in attesa delle dichirazioni della Fed da cui sono attesi segnali sulle prossime mosse di politica monetaria.

Il mercato è concentrato sulla conclusione delle due giorni di riunione della Banca centrale Usa e sulle indicazioni relative alla tempistica di un rialzo del costo del denaro dopo due anni di tassi vicini allo zero.

"Penso che la Fed sorprenderà e continuerà a mantenere i tassi bassi per un periodo di tempo significativo", ha aggiunto

Attorno alle 19,00 italiane l'indice Dow Jones è in marginale rialzo dello 0,04%, l'S&P 500 cede lo 0,08% mentre il Nasdaq avanza dello 0,02%

In evidenza il settore dei materiali per le costruzioni con DuPont in rialzo del 4,5% dopo che un fondo attivista, tra i maggiori azionisti della società, ha esortato ad una separazione delle attività a forte crescita da quelle con forti flussi di cassa.