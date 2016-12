Wall Street - Stocks to watch del 17 settembre

NEW YORK, 17 settembre (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono piatti in attesa della conclusione della riunione del Fomc oggi.

Sul mercato si bilanciano i timori, anche se stemperati, che la banca centrale Usa possa alzare i tassi prima delle attese e la notizia di una nuova iniezione di liquidità in Cina.

Per quanto riguarda la Fed, se appaiono scontate una nuova riduzione dell'importo del piano di quantitative easing e una conferma dei tassi poco sopra lo zero, le attese si concentrano sulle indicazioni che la presidente Janet Yellen fornirà rispetto la tempistica di un rialzo del costo del denaro, che al momento il mercato stima per il secondo trimestre dell'anno prossimo.