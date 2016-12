Wall Street - Stocks to watch del 14 agosto

MILANO, 14 agosto (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono positivi con il settore retail sotto osservazione dopo i risultati trimestrali di Wal-Mart e l'outlook per il 2014 e con gli investitori che esitano a fare grandi scommesse in attesa del dato sui sussidi di disoccupazione settimanali.

Ieri il Dow Jones ha chiuso in rialzo dello 0,55%, l'S&P 500 dello 0,67%, il Nasdaq dell'1,02%.

I titoli in evidenza:

Dopo un'immediata reazione negativa, WAL-MART STORES viaggia in territorio positivo nel premarket sulla diffusione dei conti del trimestre e dell'outlook per il terzo trimestre e l'intero 2014.

CISCO SYSTEMS ha annunciato costi di ristrutturazione per 700 milioni di dollari nell'esercizio che termina luglio 2015 nell'ambito del taglio di 6.000 posti di lavoro. Il titolo ha perso nel dopoborsa l'1,5%.

AMGEN ha perso oltre 2% nel dopo borsa dopo che il farmaco Kyprolis non ha superato i test per aumentare il tasso di sopravvivenza rispetto alle cure standard per i pazienti affetti di mieloma multiplo avanzato. Continua...