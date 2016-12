Borsa Usa in rialzo su distensione Iraq, Ucraina, Dow torna positivo in 2014

NEW YORK, 13 agosto (Reuters) - L'azionario Usa è in rialzo a metà mattina con il Dow Jones che ha riportato in positivo il bilancio da inizio anno grazie alla caccia ai titoli a buon mercato sui segnali distensivi provenienti dall'Ucraina e dall'Iraq che hanno fatto passare in secondo piano alcuni dati non buoni per le vendite al dettaglio.