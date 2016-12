Borsa Usa, indici in lieve calo, pesano tensioni Ucraina

MILANO, 12 agosto (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono in lieve calo, mentre persistono le tensioni legata alla situazione in Ucraina, anche se molti investitori scommettono che non ci sarà un'escalation.

In spolvero le società farmaceutiche, con Intercept Pharmaceuticals che balza di oltre il 25% dopo che ieri ha annunciato che il proprio farmaco per la cura di problemi al fegato è risultato efficace in un test 'mid-stage'. Exact Sciences sale del 7% circa dopo che la Food and Drug Administration ha dato il via libera al suo test per uno screening non invasivo del cancro al colon rettale.