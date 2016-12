Wall Street - Stocks to watch dell'8 agosto

NEW YORK, 8 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono contrastati, dopo un iniziale ribasso sul via libera Usa ai raid aerei contro i militanti islamici in Iraq, che ha sollevato timori di un altro conflitto nella regione. I combattimenti sono ripresi anche nella striscia di Gaza tra i miliziani palestinesi e Israele, mentre la richiesta della NATO alla Russia di fare un passo indietro in Ucraina ancora pesa su un mercato volatile. Intorno alle 14,05 italiane, il futures sullo S&P 500 avanza dello 0,28%, il derivato sul Nasdaq cala dello 0,19% e quello sul Dow Jones perde lo 0,17%. Sul mercato obbligazionario il Treasuries decennale è in rialzo di 9/32 con un rendimento del 2,39%; il trentennale sale di 15/32, rendimento 3,21%. I titoli in evidenza oggi: MEDIFAST ha tagliato le previsioni per utile e ricavi dell'anno dopo i dati di fatturato del trimestre più deboli delle attese, spingendo le azioni a perdere più del 6% nel preborsa. ZYNGA perde il 10% nel preborsa dopo aver tagliato le previsioni sui risultati. GOLDMAN SACHS e JPMORGAN CHASE - Il senatore Usa Carl Levin si è incontrato con le due banche nelle ultime settimane. Levin sta mettendo insieme un'indagine di due anni che potrebbe rivelare abusi nei mercati di energia e metalli. PFIZER sta fronteggiando un'ondata di ricorsi legali, su possibili effetti collaterali del farmaco anti-colesterolo Lipitor. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia