Wall Street - Stocks to watch del 7 agosto

NEW YORK, 7 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve rialzo, facendo presagire un avvio piatto per gli indici americani. L'agenda Usa dei dati macro prevede le nuove richieste di sussidi di disoccupazione settimanali alle 14,30 e i crediti al consumo giugno alle 21,00. Intorno alle 13,30 italiane, il futures sullo S&P 500 avanza dello 0,22%, il derivato sul Nasdaq sale dello 0,11% e il contratto a settembre sul Dow Jones cresce dello 0,18%. Sul mercato obbligazionario il Treasuries decennale è in rialzo di 7/32 con un rendimento del 2,4474%; il trentennale sale di 16/32 con un rendimento del 3,2489%. I titoli in evidenza oggi: Kellogg si è affidato a un adviser per valutare l'offerta su United Biscuits, produttore inglese di biscotti, secondo una fonmte vicina al dossier. Twenty Century Fox, il gruppo media controllato da Rupert Murdoch ha ieri annunciato ricavi e utile netto sopra le attese degli analisti, sostenuto dalle entrate della serie X-Men. Prudential Financial, il numero due delle assicurazioni Usa ha ieri reso noto un utile netto superiore alle attese grazie alla crescita delle commissioni. Le attività dei servizi finanziari hanno registrato un utile netto di 1,05 miliardi di dollari o 2,22 dollazi per azione nel secondo trimestre contro una perdita netta di 517 milioni o 1,12 dollari per azione. Symantec, lo specialista della sicurezza informatica ha reso noto ricavi sopra le attese grazie alla crescita del rinnovo degli abbonamenti a seguito dell'incremento della domanda da parte delle agenzie federali.