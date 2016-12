Wall Street - Stocks to watch del 6 agosto

NEW YORK, 6 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono calo, risentendo delle performance negative delle borse europee sulle tensioni per l'andameto dell'economia dopo alcuni delundenti dati macro. In particolare il Pil italiano del secondo trimestre è risultato peggiore delle attese portando il paese in recessione tecnica, mentre in Germania gli ordini all'industria hanno registrato a giugno la peggiore caduta da quasi tre anni. Il sentiment sui mercati risente anche delle rinnovate tensioni in Ucraina dopo le notizie che la Russia ha aumentato il numero delle truppe schierate al confine orientale con l'Ucrania. Scarsa l'agenda Usa dei dati macro: il mercato continuerà a prestare attenzione ai risultati societari trimestrali alla ricerca di qualche spunto operativo, nonché al fallimento di alcune prospettate operazioni di M&A che potrebero far presagire una battuta d'arresto dell'effervescente mercato M&A visto negli ultimi mesi. Intorno alle 13,45 italiane, il futures sullo S&P 500 cede lo 0,22%, il derivato sul Nasdaq lo 0,45% e il contratto a settembre sul Dow Jones perde lo 0,51%. Sul mercato obbligazionario il Treasuries decennale è in rialzo di 9/32 con un rendimento del 2,45%; il trentennale sale di 22/32 con un rendimento in calo al 3,24%. I titoli in evidenza oggi: GROUPON ha registrato un tonfo del 18% negli scambi after-hours sul Nasdaq ieri dopo la pubblicazione della trimestrale e il taglio della guidance sull'anno a causa delle forti spese di marketing. La TWENTY-FIRST CENTURY FOX di Rupert Murdoch ha annunciato ieri di avere ritirato la sua proposta da 80 miliardi di dollari per acquisire TIME WARNER abbandondando il progetto di creare uno dei primi conglomerati media al mondo. Oggi è in programma la trimestrale di Twenty-First Century Fox. Sempre ieri sera l'annuncio di un altro deal di M&A falito: dopo mesi di trattative SPRINT ha abbandonato il progetto di acquisire T-MOBILE US a causa degli eccessivi ostacoli regolamentari. Congiuntamente Sprint ha annunciato le dimissioni del Ceo Dan Hesse che dovrebbe essere sostituito, secondo una fonte vicina alla situazione, da Marcelo Claure, fondatore della società di distribuzione di cellulari Brightstar. VIACOM ha annuncito i conti per il secondo trimestre che vedono un calo dei ricavi del 7%. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia