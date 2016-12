Wall Street - Stocks to watch del 5 agosto

NEW YORK, 5 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve flessione in attesa dei dati macro che potrebbero dare nuovi segnali direzionali per la borsa Usa. In particolare il mercato attende gli aggiornameni sull'andamento del settore dei servizi e sugli ordini all'industria, entrambi previsti in rialzo e che, se confermati, potrebbero dare nuova spinta all'azionario dopo il movimento di rimbalzo di ieri. Segnali negativi sono tuttavia arrivati stamani dai mercati asiatici a causa dei deboli dati cinesi. Sul fronte aziendale il mercato guarderà, tre le altre, le trimestrali di Coach, Archer Daniels e CVS Caremark, mentre dopo la chiusura delal borsa sono attesi i numeri di bilancio di Walt Disney. Poco doo le 14,00 italiane, il futures sullo S&P 500 cede lo 0,37%, il derivato sul Nasdaq lo 0,17% e il contratto a settembre sul Dow Jones perde un frazionale 0,03%. Sul mercato obbligazionario il Treasuries decennale è piatto con un rendimento del 2,88%. Anche il trentennale è stabile con un rendimento del 3,29%. I titoli in evidenza oggi: COACH ha annunciato ricavi trimestrali superiori alle attese grazie alle buone vendite del gruppo di abbigliamento, scarpe e accessori sui mercati internazionali come la Cina. CVS CAREMARK ha annunciato risultati trimestrali che vedono una crescita dei ricavi sopra le attese e ha rivisto al rialzo e ristretto il range sulla guidance per l'intero 2014. AIG ha riportato ieri una crescita dell'utile trimestrale del 12,5%, sopra le attese, grazie alle forti performance di tutte le aree di business e al contributo derivante dalla vendita della controllata del leasing per aeromobili. Utile trimestrale in crescita anche per la società di noleggio auto AVIS BUDGET GROUP che, sulla scia della crescita della domanda in Nord America, ha rivisto al rialzo le stime suli ricavi e utili per l'intero anno. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia