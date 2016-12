Wall Street - Stocks to watch del 4 agosto

NEW YORK, 4 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in leggero rialzo, dopo che l'indice S&P ha segnato, la scorsa settimana, il calo più accentuato da oltre due anni. Dopo i dati sull'occupazione Usa più deboli delle attese, diffusi venerdì, la maggioranza degli analisti prevede che non ci siano aumenti dei tassi di interesse prima della seconda metà del prossimo anno. Attorno alle 13,30 italiane, il futures sullo S&P 500 sale dello 0,4%, il derivato sul Nasdaq dello 0,36% circa e il contratto a settembre sul Dow Jones dello 0,4%. Il potenziale di rialzo dei Treasuries è limitato dopo i dati sull'occupazione Usa di venerdì. Il decennale sale di 1/32, rendimento 2,5%; il trentennale è stabile, rendimento 3,29%. I titoli in evidenza oggi: * Michael Kors Holdings balza del 4% circa nel preborsa, dopo che il gruppo ha registrato un aumento del 43% del fatturato del trimestre. * L'australiana Treasury Wine Estates consentirà a Kohlberg Kravis Roberts & Co di accedere alla data-room, dopo che il gigante del private equity ha alzato l'offerta a 3,15 miliardi di dollari, aumentando le probabilità di una battaglia per il controllo. * Nuovo colpo delle autorità cinesi a Microsoft, che, secondo State Administration for Industry and Commerce (SAIC), non deve ostacolare le indagini anti-trust, aperte sul gruppo la scorsa settimana. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia