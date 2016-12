Wall Street - Stocks to watch dell'1 agosto

NEW YORK, 1 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono negativi in un clima di diffusa cautela in attesa dei dati sugli occupati Usa a luglio e delle relative implicazioni sulla politica dei tassi di interesse. Il calo dei derivati sembra suggerire che l'ondata di vendite che si è registrata ieri a Wall Street - la più forte degli ultimi mesi - sia destinata a proseguire. La debolezza è stata innescata da dati che hanno acceso i timori di un possibile rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve prima di quanto molti prevedano. Dalle statistiche odierne sul mercato del lavoro - in agenda alle 14,30 italiane - gli analisti si aspettano la creazione di 233.000 posti di lavoro a luglio, con un tasso di disoccupazione fermo al 6,1%. Attorno alle 13,30 italiane, il futures sullo S&P 500 cede lo 06%, il derivato sul Nasdaq lo 0,7% circa e il contratto a settembre sul Dow Jones lo 0,6%. Anche il mercato obbligazionario è debole: il benchmark decennale arretra di 5/32 e rende il 2,576% mentre il trentennale cede 17/32 con un rendimento del 3,341%. I titoli in evidenza oggi: Il produttore di auto elettriche di lusso TESLA ha annunciato ieri sera un peggioramento della perdita per il secondo trimestre, a causa degli investimenti, ma il fatturato è quasi raddoppiato. Il titolo cede il 2% circa prima dell'avvio ufficiale delle contrattazioni. LINKEDIN ha reso note previsioni di risultati migliori delle attese per il trimestre in corso, spingendo le azioni nel pre market in rialzo di oltre il 6%. Affonda del 10% negli scambi del pre borsa GOPRO - il gruppo di videocamere e fotocamere indossabili resistenti all'acqua e agli urti utilizzate nella "fotografia d'avventura" - sulla scia di una perdita trimestrale più consistente del previsto. Risultati trimestrali più forti delle aspettative hanno spinto il gruppo alberghiero HILTON WORLDWIDE ad alzare le stime annuali. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia