Wall Street - Stocks to watch del 31 luglio

31 luglio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in netto calo sulla scia del nuovo default dell'Argentina, il secondo degli ultimi 12 anni, dopo che la scadenza di ieri è stata superata senza aver trovato un accordo con i creditori dissidenti. Se la borsa oggi dovesse accusare un calo pesante tutti e tre i principali indici Usa potrebbero annullare i guadagni di luglio, che sembrava destinato a essere il sesto mese positivo sia per il Dow che per l'S&P 500. Attorno alle 13,45 italiane, il futures sullo S&P 500 cede lo 06%, il derivato sul Nasdaq lo 0,7% e il contratto a settembre sul Dow Jones lo 0,6%. Finora per il mese di luglio il Dow è in rialzo dello 0,3%, l'S&P dello 0,5% e il Nasdaq dell'1,2%. Per il Nasdaq, in caso di chiusura positiva di luglio, si tratterebbe del terzo mese di fila con il segno più. Gli indici sono comunque vicini ai massimi storici e un supporto è arrivato di recente anche dalle trimestrali, che hanno evidenziato un numero maggiore del solito di società che hanno battuto le aspettative per utili e ricavi, pur con alcuni casi di risultati fortemente deludenti. Anche il mercato obbligazionario è debole: il benchmark decennale arretra di 3/32 e rende il 2,565% mentre il trentennale cede 9/32 con un rendimento del 3,325%. I titoli in evidenza oggi: WHOLE FOODS MARKET cede oltre il 4% negli scambi del pre borsa dopo che ieri il gruppo - alle prese con una crescente competizione nel settore dei generi alimentari naturali e organici - ha tagliato le previsioni 2014 per la quarta volta. CIGNA CORP ha annunciato utili del secondo trimestre più forti delle attese e TIME WARNER CABLE ha messo a segno un aumento sia per i profitti che per il fatturato. AKAMAI TECHNOLOGIES lascia sul campo quasi il 6% nel pre market dopo aver annunciato una crescita del 26% dei ricavi trimestrali, deludendo gli investitori che speravano che il gruppo - che aiuta le aziende a fornire contenuti Internet - superasse le sue stesse stime grazie al forte traffico legato ai mondiali di calcio.