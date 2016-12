Wall Street - Stocks to watch del 30 luglio

30 luglio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo. L'agenda dei risultati aziendali è fitta, ma non presenta big. Il calendario macroeconomico prevede i dati Adp sugli occupati nel settore privato di luglio, il Pil del secondo trimestre (con deflatore e indice Pce core) e le scorte settimanali di prodotti petroliferi. Attorno alle 12,40 italiane, il futures sullo S&P 500 guadagna 3,80 punti (+0,21%), il derivato sul Nasdaq sale di 11 punti (+0,3%) e il contratto a settembre sul Dow Jones avanza di 30 punti (+0,14%). Il mercato obbligazionario è stabile: il benchmark decennale cede 3/32 e rende il 2,47%. I titoli in evidenza oggi: AMGEN ha annunciato il taglio del 15% circa della forza lavoro (2.900 persone) e la chiusura di impianti, nonché il lancio di nuovi farmaci. Credit Suisse ne ha alzato il target price a 135 da 125 dollari, confermando neutral. HUMANA ha chiuso il secondo trimestre con un utile per azione di 2,19 dollari, in linea con le aspettative. Il gruppo ha confermato la guidance sull'eps 2014. CARLYLE GROUP ha archiviato il secondo trimestre con un utile netto per azione di 0,27 dollari e con nuovi capitali raccolti per 7,4 miliardi di dollari. VERTEX ENERGY ha avviato una diligence con l'obiettivo di acquisire asset di Heartland Group per circa 16,5 milioni di dollari. Charles Baker, secondo quanto si legge su un filing della Sec, ha in mano il 5,8% del capitale di ZIPREALTY. AVALANCHE BIOTECHNOLOGIES ha annunciato il collocamento di 5,4 milioni di azioni a un prezzo compreso fra 16 e 17 dollari l'una. Cantor ha incrementato l'obiettivo di prezzo di TWITTER a 58 da 40 dollari, ribadendo buy. Nomura ha portato il target price a 50 da 43 dollari, reiterando buy. Barclays vede un obiettivo di prezzo di 60 dollari (46 dollari in precedenza), con rating overweight. Ubs ha migliorato il giudizio a neutral e ha alzato il target a 50 da 35 dollari. Goldman ha incrementato il target a 63 da 52 dollari, rating buy. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia