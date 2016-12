Borsa Usa in calo dopo rialzo su spinoff Windstream, risultati

NEW YORK, 29 luglio (Reuters) - I titoli della borsa americana sono in lieve calo dopo aver segnato guadagni sulla scia delle notizie relative a uno spinoff nel settore delle telecomunicazioni che ha permesso all'intero comparto di guadagnare e sui risultati di Pfizer e Merck migliori delle attese.

Windstream Holdings sale del 15,3% dopo che la società ha ottenuto il via libera per conferire alcuni dei suoi asset in un fondo di investimento immobiliare 'Reit'.