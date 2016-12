Borsa Usa in calo dopo deludente dato immobiliare

NEW YORK, 28 luglio (Reuters) - Gli indici di Wall Street muovono in territorio negativo sulla scia dei deludenti dati del settore immobiliare, portando l'S&P 500 sotto un supporto chiave.

Gli investitori inoltre trovano poche ragioni per continuare con gli acquisti dopo alcune deludenti trimestrali, anche se le notizie di nuove acquisizioni limitano le perdite degli indici.

"Abbiamo qualche preoccupazione in più dopo il dato sul settore immobiliare", spiega Andre Bakhos, managing director di Janlyn Capital LLC in New Jersey.