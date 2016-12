Wall Street - Stocks to watch del 28 luglio

NEW YORK, 28 luglio (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono poco mossi, con gli investitori che guardano ai prossimi dati societari e macro per dare una direzione a un mercato sui massimi storici.

Dollar Tree ha fatto un'offerta per acquistare Family Dollar Stores per circa 9,2 miliardi di dollari, o 74,50 dollari per azione in cash e azioni. Nel preborsa Family Dollar sale del 22% a 74 dollari, Dollar Tree del 3,7% a 56,24.